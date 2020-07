Yvelines : blessé avec un tesson de bouteille dans un foyer de migrants à Carrières-sous-Poissy

Les traces de sang au sol ont permis aux policiers de remonter la piste de l’auteur des violences jusqu’à son logement. Ce dernier, âgé de 32 ans, a accepté de sortir, expliquant s’être enfermé dans sa chambre par peur de la réaction des autres résidents à son égard. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour violences volontaires avec arme.



L’enquête policier devrait permettre dd déterminer la cause et le déroulement de cette rixe.