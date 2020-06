Yvelines : aux Mureaux, en état d’ivresse, il insulte et menace de mort des policiers

Des policiers ont été pris à partie et menacés de mort par un individu en état d’ivresse, place Rouget dans le centre-ville des Mureaux (Yvelines).



Les faits se sont déroulés ce vendredi 5 juin, en début d’après-midi. Un équipage du commissariat local a été appelé à intervenir pour prendre en charge un homme alcoolisé sur la voie publique. Contre toute attente, à la vue des policiers, l’individu, âgé de 35 ans, a mordu le bras d’un des policiers par-dessus sa veste, sans le blesser.



Refusant d’aller à l’hôpital, le mis en cause a, au cours de son transport, proféré des insultes racistes et menacé de mort les fonctionnaires. Il en a profité pour passer sa main sur les parties intimes de l’un d’eux.



Le trentenaire a finalement été interpellé et placé en garde à vue pour « violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, menaces de mort, outrage sexiste et agression sexuelle ».