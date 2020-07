Yvelines : arrêtés après le cambriolage d'un bar-tabac à Villennes-sur-Seine et d'un restaurant à Poissy

Les voleurs ont pris la fuite à bord d’une voiture dont la description a été diffusée à tous les équipages en patrouille. C’est ainsi que la brigade anticriminalité (BAC) a repéré le véhicule suspect et l’a intercepté. Les quatre occupants, dont le signalement correspondait aux informations fournies par le buraliste, ont été appréhendés. Un cinquième homme a pris la fuite à pied en direction d’un campement des gens du voyage.



Lors des investigations, il s’est avéré que les mis en cause, âgés de 19, 28, 31 et 38 ans, avaient commis les mêmes faits, un peu plus tôt, dans le restaurant-brasserie « Le Gamin », rue du 8 mai 1945 à Poissy.



Ils ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion et refus d’obtempérer.