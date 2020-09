Yvelines : arrêtés à Conflans-Sainte-Honorine après une agression dans le train

Deux jeunes de 15 et 16 ans ont été placés en garde à vue hier soir au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) pour tentative de vol et menace avec arme.



Les faits dont ils sont soupçonnés se sont déroulés à bord d’un train, peu avant 20 heures. Les deux mis en cause ont tenté de dérober divers objets à un passager. La victime ne se laissant pas faire, les agresseurs l’ont menacée avec un tournevis et un couteau.



Prévenus des faits, des agents de la sûreté générale (police ferroviaire) ont interpellé les adolescents qui ont été remis aux policiers.