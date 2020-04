Yvelines : accident grave du travail dans l’usine Barry Callebaut à Hardricourt

Un accident grave du travail a été constaté ce jeudi en tout début d’après-midi au sein de l’usine Barry Callebaut (ex-Cacao Barry) à Hardricourt (Yvelines).



Le gant d’un agent de maintenance s’est retrouvé coincé dans le roulement d’une machine sur laquelle il intervenait, et son bras a été emporté. Grièvement blessé - il souffrait de plusieurs fractures - l’employé, âgée de 55 ans, a été pris en charge par les secours et transporté vers un hôpital de la région.



L’inspection du travail a été saisie et une enquête a été ouverte par les services de police des Mureaux afin de déterminer les circonstances dd l’accident.