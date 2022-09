Yvelines. Vol par escalade à Carrières-sur-Seine : trois mineurs isolés interpellés

La vigilance d’un témoin a permis l’interpellation, cette nuit, à Carrières-sur-Seine (Yvelines) de trois cambrioleurs.



Les services de police de Houilles ont été avisés vers minuit et demi ce mercredi 21 septembre de la présence d’individus qui venaient de dérober un « vélo jaune » après s’être introduits par escalade dans une habitation, rue du Moulin.



Un équipage de police secours a été amené à contrôler, rue Camille-Claudel, trois adolescents, des mineurs isolés …avec un vélo correspondant exactement à celui dérobé.



Les suspects âgés de 15 et 16 ans ont été interpellés pour vol en réunion et placés en garde à vue.