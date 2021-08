Yvelines. Violences urbaines à Mantes-la-Jolie : le maire dénonce des « actes injustifiables »

La mairie a déploré dans un communiqué ces violences qui ont causé des « dégâts matériels sur des édifices publics tels que la mairie de quartier ou la patinoire et des commerces de proximité ».



« Six véhicules ont également été incendiés. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes injustifiables. Les délinquants impliqués doivent être interpellés et sévèrement punis », a réagi Raphaël Coignet, maire de Mantes-la-Jolie .



« La mobilisation de l’ensemble des acteurs a permis de déployer en urgence les moyens nécessaires à un retour rapide au calme. À ma demande, le préfet va encore renforcer les effectifs des forces de l’ordre pour limiter le risque de récidive ».



« Depuis ce matin (jeudi,ndlr), poursuit le maire, l’équipe municipale est sur le terrain pour soutenir les habitants et les commerçants. Il est regrettable qu’une poignée d’individus prenne en otage la population et ternisse l’image du quartier alors même que l’immense majorité de ses habitants veut avant tout préserver sa tranquillité ».