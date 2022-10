Yvelines. Violences dans la file d’attente d’une station-service à Andrésy : un automobiliste interpellé

Des violences se sont déroulées vendredi 14 octobre en fin de journée dans une station-service d’Andrésy (Yvelines). Un homme a été interpellé.



Alors que des automobilistes attendaient leur tour pour se servir en carburant, à la station Total Énergie sur la D55, un homme aurait voulu passer devant les autres clients. C’est alors qu’une conductrice s’est interposée pour l’en empêcher. S’en est suivi une altercation d’abord verbale puis physique : selon les déclarations de la femme l’automobiliste l’a percutée avec sa voiture au niveau des genoux et a pris la fuite, poursuivi par sa victime.



L’automobiliste, âgé de 55 ans et domicilié à Andrésy, a été retrouvé rapidement et interpellé par un équipage de la Brigade spécialisée de terrain (BST). Les policiers lui ont remis une convocation dans l’attente de la plainte de la victime. il sera entendu ultérieurement pour « violences volontaires avec arme par destination ».