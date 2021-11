Yvelines. Vandalisme et tentative de vol dans une école de La Verrière : cinq interpellations

Grâce aux descriptions fournies par le témoin, notamment leur tenue vestimentaire et leur direction de fuite par la rue du Bois, des équipages de la brigade anticriminalité ont pu les retrouver rapidement et interpeller.



Lors des constatations dans l’école, les policiers ont remarqué que de nombreuses fenêtres étaient brisées.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour tentative de vol en réunion et dégradations. Il sont âgés entre 16 et 20 ans et domiciliés pour quatre d’entre eux à la Verrière et à Trappes pour le cinquième.