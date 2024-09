Yvelines. Une voiture faussement immatriculée interceptée par la police après une course-poursuite

Le signalement du véhicule suspect a été diffusé sur les ondes radio et un dispositif de recherche a été mis en place sur les communes de La Verrière, Trappes et Le Mesnil-Saint-Denis. Le véhicule en fuite a été repéré par une patrouille qui s'est lancée à sa poursuite Le fuyard a alors perdu le contrôle de son véhicule et a percuté une barrière. Dans l'incapacité de redémarrer, l'automobiliste a pris la fuite à pied, mais il a été interpellé sans opposer de résistance.



Le véhicule, enlevé par un garage, a été immobilisé pour les besoins de l'enquête. Quant au chauffard, il a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer avec arme par destination sur personne dépositaire de l'autorité publique.