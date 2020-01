Yvelines. Une octogénaire se fait voler ses bijoux et 8 000€ par un faux agent des eaux

Victime d’un « vol par fausse qualité » une octogénaire de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) a été délestée de ses bijoux et de ses économies, mardi 14 janvier.



Un homme s’est présenté en milieu d’après-midi au domicile de cette personne âgée (88 ans) rue Léon Désoyer. Il a déclaré être agent des eaux et venir pour nettoyer les canalisations.



Après avoir pénétrer dans l’habitation, il a expliqué devoir faire usage de produits toxiques et a insisté auprès de la vieille dame pour qu’elle place ses biens précieux « dans le congélateur ».



Apres le départ du pseudo agent des eaux, l’octogénaire a constaté la disparition de ses bijoux et d’une somme de 8000€, selon ses déclarations à la police.



Les faits ont été commis entre 14 et 16 heures, mais la victime les a signalés au commissariat de Saint-Germain-en-Laye vers 17h30 seulement.