Yvelines. Un voyageur interpellé après avoir tenté de le mordre un contrôleur de bus, au Chesnay

Un contrôleur de bus de la société Keolis a été victime de violences volontaires lors d’un contrôle des titres de transport. Les faits ont eu lieu ce mercredi vers 14 heures à l’arrêt de bus « Parly 2 » au Chesnay (Yvelines).



Un jeune homme de 18 ans, dépourvu de titre de transport valide, a été verbalisé par les contrôleurs. L’individu s’est alors emporté, saisissant la main d’un contrôleur et tentant de la mordre. Les forces de l’ordre sont intervenues rapidement et ont interpellé le mis en cause qui a été placé en garde à vue.