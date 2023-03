Yvelines. Un voyageur interpellé à la gare de Vernouillet-Verneuil pour rébellion sur des contrôleurs

Des agents de la SUGE (sûreté ferroviaire) ont été pris à partie par un voyageur lors d'un contrôle de titre de transport, en gare de Vernouillet-Verneuil (Yvelines). Les faits se sont déroulés mercredi 8 mars vers 17 heures. Un homme a été aperçu alors qu'il enjambait le portique d'accès aux quais sans utiliser de titre de transport. Les agents ont décidé de le contrôler. A cet instant, l'homme s'est avancé vers eux et les a poussés.



Le mis en cause, âgé de 23 ans, a été intercepté pour rébellion et remis aux services de police. Sur lui, des sachets de résine de cannabis, soit environ 10g, ont été découverts. Une plainte a été déposée par les contrôleurs de la SNCF.