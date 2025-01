Yvelines. Un suspect contrôlé à Versailles avec des cartes bancaires volées, il est placé en garde à vue

Au cours de la palpation de sécurité, les fonctionnaires ont découvert en sa possession trois cartes bancaires qui, après vérifications, ne lui appartenaient pas. L’une de ces cartes avait été signalée volée en avril 2024.



L’intervention a rapidement pris une tournure plus tendue. Informé de son placement en garde à vue, l’homme, âgé de 33 ans, a opposé une vive résistance physique. Les policiers ont alors été contraints de recourir à leur armement collectif pour le maîtriser. Une fois interpellé, le suspect a été conduit au commissariat de Versailles et placé en garde à vue.



Les investigations se poursuivent pour déterminer l’origine des cartes bancaires en sa possession et établir son éventuelle implication dans d’autres délits similaires.