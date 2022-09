Yvelines. Un scooter percuté par une voiture après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

Le scootériste ayant chuté lourdement au sol a pu ainsi être interpellé. Voyant qu’il était sérieusement blessé, les fonctionnaires ont fait appel aux sapeurs-pompiers afin qu’il soit pris en charge et conduit rapidement au centre hospitalier de Meulan.



Le jeune homme de 21 ans, sans domicile fixe, souffre d’une double fracture tibia-péroné.



Quant à l’automobiliste qui a pris la fuite, il a également été interpellé dans la foulée par un équipage de la Brigade spécialisée de terrain (BST) grâce au signalement fourni par leurs collègues de la BAC. L’homme âgé de 52 ans et domicilié à Paris XII a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et délit de fuite.