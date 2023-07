Yvelines. Un quinquagénaire agresse sexuellement l'hôtesse d'accueil d'un hôtel à Plaisir

Un quinquagénaire a été placé en garde à vue pour agression sexuelle, ce jeudi en milieu d'après-midi. L'homme de 54 ans a été appréhendé par la police, à Plaisir (Yvelines) après avoir pénétré dans un hôtel de la zone artisanale de Sainte Appoline et s'en être pris à l'hôtesse d'accueil.



Cette dernière, âgée d'june vingtaine d'années, a déclaré aux policiers que l'individu lui avait caressé la poitrine puis lui avait proposé une somme d'argent en échange. Devant la violente réaction de la victime, le mis en cause a pris la fuite à pied. Il a été retrouvé rapidement grâce au signalement fourni par la jeune femme et interpellé sans incident.



La victime a déposé une plainte contre X.