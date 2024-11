Yvelines. Un quadragénaire interpellé au Chesnay-Rocquencourt après avoir allumé deux incendies

Un peu plus tard, un autre témoin a informé les forces de l’ordre de faits similaires survenus quelques rues plus loin. Il a déclaré avoir vu un homme mettre le feu à un abri-bus à l’aide d’un liquide inflammable et de sa cigarette.



Le témoin a pu fournir le signalement de l’incendiaire ainsi que la direction de sa fuite, permettant ainsi son interpellation rapide dans la rue de Versailles, dans la commune voisine du Chesnay-Rocquencourt.



Le mis en cause, demeurant à La Celle-Saint-Cloud, a été placé en garde à vue pour destruction de biens publics par incendie.