L’homme convenait alors avec le boulanger de passer à sa boutique pour récupérer le chèque et faire signer un contrat.



Flairant une tentative d’arnaque, le commerçant a alerté les services de police qui ont dépêché un équipage de la brigade anticriminalité. Dissimulés dans l’arrière boutique, les policiers ont attendu l’arrivée de l’escroc et l’ont interpellé en douceur.



Le quinquagénaire, demeurant Chevry-Cossigny (Seine et Marne), a été placé en garde à vue.