Yvelines. Un pont endommagé sur la N13 lors d'un accident de poids-lourds au Pecq

La N13 a été coupée à la circulation durant quelques heures ce mardi 28 février dans le secteur du Pecq (Yvelines) suite à un accident impliquant deux poids-lourds. Peu avant 10h30, le chargement d’un camion a heurté un pont situé sur la N13 dans le sens Le Pecq – Saint Germain-en-Laye. Un second camion a alors percuté à l’arrière le premier poids-lourd.



La circulation a été neutralisée sur les deux voies, le temps des opérations de secours et du retrait des poids-lourds. Une déviation obligatoire a été mise en place à partir du Port-Marly. La voie de gauche a été rouverte un peu plus tard dans la journée tandis que celle de droite restera fermée, en principe, jusqu’à demain, mercredi 1er mars, après le passage d’un expert pour évaluer la sécurité de la structure du pont, des morceaux de ferrailles étant dorénavant visibles, indique une source policière.