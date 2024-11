Yvelines. Un policier blessé par l’ex-petit ami d’une jeune femme à Montigny-le-Bretonneux

Un fonctionnaire de police des Yvelines a été blessé lors d’une intervention sur le lieu d’un différend, au cours de la nuit de mercredi à jeudi, à Montigny-le-Bretonneux.



Les faits ont eu lieu rue Charles-Linne, un peu avant minuit. Les forces de l’ordre, avisées d’une rixe entre trois personnes, deux hommes et une femme, se sont rendues sur place. Il s’agissait en vérité d’un différend entre le nouveau et l’ex-petit ami de la jeune femme. Le couple a déclaré s’être fait agresser physiquement par l’ex-compagnon.



Lors de son interpellation ce dernier, âgé de 23 ans, a porté un coup de poing au visage de l’un des policiers qui a été blessé au niveau de la lèvre.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique.