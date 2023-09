Yvelines. Un policier blessé lors d’un refus d’obtempérer à Trappes

Le véhicule n’est pas allé bien loin : une trentaine de mètres plus loin il s’est retrouvé bloqué par la circulation, allée des Yvelines Le conducteur et son passager, âgés de 38 et 34 ans, ont pu ainsi être interpellés sur le champ.



Tous deux ont été placés en garde à vue pour refus d’obtempérer et violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique avec arme par destination.



Le policier, souffrant de douleurs au niveau du poignet gauche, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté à l’hôpital pour examens.