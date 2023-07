Yvelines. Un policier blessé en interpellant un cambrioleur à Voisins-le-Bretonneux

Un fonctionnaire de police a été blessé lors d'une interpellation ce lundi 31 juillet à Voisins-le-Bretonneux (Yvelines). Un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) avait été dépêché vers 11h30 sur les lieux d'un vol par effraction, avenue de la Grande Île. Alors qu'il s'apprêtait à procéder à son interpellation, le cambrioleur a asséné un violent coup de tête au gardien de la paix.



Le policier ainsi que son agresseur, un adolescent âgé de 15 ans, également blessé, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et conduits au centre hospitalier le plus proche.



Le mis en cause a été placé en garde à vue après avoir reçu des soins.