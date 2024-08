Yvelines. Un pilote de motocross arrêté après un rodéo et un refus d'obtempérer à Mantes-la-Jolie

Dans la soirée du vendredi 16 août, vers 21 h 30, les forces de l'ordre ont interpellé un individu qui s'était livré un peu plus tôt à un rodéo motorisé urbain sur une motocross non homologuée, avenue Charles de Gaulle, au Val-Fourré à Mantes-la-Jolie (Yvelines).



Le mis en cause, après avoir refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers, a tenté de les provoquer en revenant à leur rencontre. Face à son comportement dangereux, les policiers ont procédé à un marquage à distance sans prendre en charge le véhicule.



Le motard, connu des services de police, a finalement été appréhendé dans les caves du 2e sous-sol d'un immeuble situé rue Christophe Colomb en zone de sécurité prioritaire, où il avait mis à l'abri sa moto.