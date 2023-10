Yvelines. Un homme roué de coups par les voleurs de son téléphone à Conflans-Sainte-Honorine

Munis du signalement des agresseurs, les policiers n'ont pas tardé à les retrouver et à les interpeller en possession de l'IPhone qui a pu ainsi être récupéré et restitué à son propriétaire.



Ce dernier, blessé et choqué, a été transporté à l'hôpital par les sapeurs-pompiers. Quant aux mis en cause, âgés de 16 et 17 ans et domiciliés respectivement à Conflans et Poissy, ils ont été placés en garde à vue au commissariat de Conflans.