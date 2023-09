Yvelines. Un homme interpellé pour agression et exhibition sexuelle au centre commercial de Vélizy 2

Les forces de l’ordre sont intervenues ce jeudi après-midi au centre commercial Vélizy 2 à Vélizy-Villacoublay (Yvelines) après avoir été contactées par la victime d’une agression sexuelle.



Sur place, les policiers ont appréhendé un homme de 51 ans qui s’était masturbé devant un jeune homme de 22 ans et s’était ensuite collé à lui. Alertés des faits par la victime, les agents de sécurité du centre commercial ont ainsi retenu l’auteur jusqu’à l’arrivée de la police.



Le mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue pour « exhibition sexuelle et agression sexuelle ».