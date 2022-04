Yvelines. Un exhibitionniste arrêté après la plainte d’une victime en gare de Versailles

Un exhibitionniste a été placé en garde à vue au commissariat de Versailles (Yvelines). L’homme de 44 ans a été mis en cause par une passagère alors qu’il venait de se masturber devant elle dans un train.



Les faits ont eu lieu dans la soirée d’hier jeudi, peu avant 22h30. Descendue à la gare de Versailles Chantiers pour aller signaler les faits à la police, la femme est revenue ensuite à la gare. Et alors qu’elle attendait un train, elle a remarqué sur le quai la présence de l’exhibitionniste. Elle a prévenu immédiatement les forces de l’ordre.



Le mis en cause a été interpellé pour exhibition sexuelle et placé en garde à vue.