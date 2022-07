Yvelines. Un clown accusé d’agression sexuelle sur un manège de la fête des Loges

La victime avait pris place dans une attraction, et alors que le wagonnet du manège progressait dans le labyrinthe elle a constaté soudainement que la main du clown venait de se poser sur son sein et le caressait avec insistance, relate une source proche de l’enquête.



A l’arrêt du manège la femme a demandé des explications au clown. En vain. Elle a informé alors le responsable du manège des faits.



Le mis en cause a été interpellé par la police présente sur la fête pour agression sexuelle. Il a été placé en garde à vue le temps de tirer l’affaire au clair.