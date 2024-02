Yvelines. Un chauffeur de bus frappé avec un baton aux Mureaux : une femme interpellée

Un chauffeur de bus de la ligne 7 a été frappé à coups de bâton par une passagère qui refusait de présenter son titre de transport. Les faits ont eu lieu jeudi 8 février peu avant 20h30 à un arrêt de bus avenue Paul-Raoult aux Mureaux (Yvelines).



La passagère, âgée de 25 ans, a également brisé la vitre avant droite du véhicule. Elle a été interpellée par la police pour "violences volontaires et dégradations volontaires de biens publics" et emmenée avec son enfant âgé de deux ans au commissariat des Mureaux.



Le chauffeur, non blessé, a déposé une plainte et a exercé son droit de retrait avant de regagner son dépôt à Ecquevilly.

.