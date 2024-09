Yvelines. Un cambriolage déjoué à La Celle-Saint-Cloud : trois suspects de 14 à 20 ans interpellés

Le mercredi 11 septembre vers 19 heures, un cambriolage a été déjoué grâce à la réactivité des forces de l'ordre à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines). Un riverain attentif a signalé la présence, dans l’allée du Coteau, de trois individus escaladant la clôture d'une propriété avant de ressortir, éveillant les soupçons.



Les policiers, rapidement sur place, ont pu ainsi interpeller les trois suspects. Les premières constatations ont révélé que le volet et la fenêtre donnant sur le salon de la maison avaient été forcés, confirmant la tentative de cambriolage.



Les trois auteurs de cette tentative sont âgés de 14, 16 et 20 ans. Ils ont été placés en garde à vue, et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes des faits ainsi que d’éventuelles implications dans d'autres affaires.