Yvelines. Un bus caillassé à Limay, pas de blessé parmi les passagers

Un bus urbain de la ligne A a été pris pour cible par plusieurs individus qui l'ont caillassé alors qu’il circulait hier, dimanche 27 août, en début de soirée rue Descartes à Limay (Yvelines).



Le chauffeur, qui a été blessé légèrement par des éclats, a expliqué aux policiers qu'il avait aperçu des poubelles placées en travers de la route. Au même moment, six individus encagoulés ont fait irruption et ont lancé des projectiles dans sa direction. Il s'agissait de pierres de ballast de chemin de fer qui ont brisé le parebrise et une vitre.



Aucun des passagers n'a été blessé. Ces derniers avaient quitté les lieux avant l'arrivée de la police. Une quinzaine d'impacts a été relevée sur le véhicule.



Une enquête a été ouverte afin de d'identifier les auteurs.