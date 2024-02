Yvelines. Un automobiliste alcoolisé se rebelle : deux policiers blessés à Rambouillet

L'automobiliste, refusant de se soumettre au dépistage, s'est opposé à son interpellation et s'est rebellé, tout en insultant copieusement les policiers. Pour le maîtriser, les forces de l'ordre ont dû faire usage de l'armement collectif, précise une source policière.



Deux fonctionnaires ont été blessés durant l’interpellation, l’un à la lèvre et l’autre a eu deux doigts écrasés. Ils devaient consulter un médecin.



L'auteur des faits a été placé en garde à vue pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et conduite en état d'ivresse.