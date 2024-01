Yvelines. Un adolescent interpellé aux Mureaux après des jets de projectiles sur la police

Vendredi après-midi, un véhicule de la brigade anticriminalité (Bac), de passage rue Hélène-Boucher aux Mureaux (Yvelines) a été la cible de jets de projectiles de la part d'un groupe de jeunes gens. Les policiers ont arrêté leur véhicule et sont parvenus à appréhender l'un des auteurs, un adolescent de 14 ans.



Lors de son interpellation, ce dernier a proféré des insultes et a appelé d'autres jeunes à se rebeller contre les forces de l'ordre. Il a été placé en garde à vue pour outrage, rébellion et incitation à la rébellion.