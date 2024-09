Yvelines. Un ado agressé, humilié et poignardé dans un parking souterrain à Saint-Quentin-en-Yvelines

L'adolescent a reconnu l'un des agresseurs sur une planche photo présentée par les enquêteurs. Cet individu, âgé de 21 ans et domicilié à Montigny-le-Bretonneux, a été interpellé par la brigade anti-criminalité (BAC) du commissariat d'Élancourt le 29 août dernier.



Placé en garde à vue, il a nié toute implication dans l'agression, mais a reconnu, dans le cadre d'une autre affaire, un vol de scooter qu'il a attribué aux effets de l'alcool.



Jugé en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Versailles, le jeune homme a été condamné à six ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, avec mandat de dépôt.



L'enquête se poursuit pour identifier et interpeller les autres individus impliqués dans cette agression.