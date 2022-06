Yvelines. Trois policiers en sécurisation blessés sur la fête foraine à Mantes-la-Ville

Un quart d’heure plus tard, trois policiers de la compagnie départementale d’intervention (CDI) qui effectuaient une patrouille de sécurisation, ont été visés par des projectiles tirés a l’aide d’un arme de type airsoft depuis les étages d’immeubles adjacents.



Les trois policiers, deux brigadiers et un gardien de la paix, ont été blessés légèrement, l’un à la tempe, un autre près de l’œil et le troisième au niveau du front et de l’œil droit. Examinés sur place par les sapeurs-pompiers, ils ont été transportés au service des urgences de l’hôpital de Mantes-la-Jolie pour examen.



Le ou les auteurs des faits n’ont pas été identifiés.