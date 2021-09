Yvelines. Trois policiers blessés lors de l’interpellation aux Mureaux d’un homme recherché

Lors des vérifications d’usage, qui ont permis d’établir qu’il était inscrit au fichier des personnes recherchées, l’individu s’est rebellé et a outragé les fonctionnaires qui ont dû alors faire usage d’un pistolet à impulsion électrique en mode contact pour le maîtriser.



Trois policiers ont été blessés légèrement au moment de l’interpellation.



Le mis en cause, âgé de 21 ans et domicilié aux Mureaux, a été placé en garde à vue pour outrage, rébellion et violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique.