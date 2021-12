Yvelines. Trois policiers blessés en poursuivant le conducteur d'une Mercedes volée

C'en est pas fini. Deux autres équipages de la BAC prennent le relai et se lancent aux trousses de la berline allemande. Mais le conducteur de cette dernière préfère lâcher prise : il abandonne la voiture volée rue François-Mansart à Plaisir et s'enfuit à pied. Il est rattrapé quelques mètres plus loin.



Lors de son interpellation, il va tenter une nouvelle fois de s'échapper en s'opposant violemment aux policiers. Il est finalement neutralisé au sol et menotté.