Yvelines. Trois mineurs isolés surpris par des gendarmes lors d’un cambriolage à Versailles

Trois mineurs isolés de 15 et 16 ans ont été interpellés en flagrant délit dans la nuit de samedi à dimanche à Versailles (Yvelines). Ils sont soupçonnés d’être les auteurs d’un cambriolage commis dans un restaurant de la rue d’Anjou.



Selon nos informations, ils ont pénétré dans l’établissement en brisant une vitre et ont fait main basse sur le fond de caisse. L’un des mis en cause a été interpellé par des gendarmes devant le restaurant tandis que les deux autres, en fuite, ont été appréhendés un peu plus tard par ces mêmes gendarmes.



Le trio a été pris en charge par les policiers de la brigade anticriminalité et placé en garde à vue pour vol au commissariat de Versailles pour vol par effraction en réunion.