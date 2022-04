Yvelines. Trois jeunes en garde à vue après un rodéo sauvage à Mantes-la-Jolie

A cet instant, une vingtaine de personnes hostiles à la police se sont regroupés et ont tenté d’empêcher les interpellations. Les forces de l’ordre ont alors fait usage de leur armement collectif afin de repousser les assaillants.



Les deux mis en cause dans les rodéos ont été conduits au commissariat de Mantes-la-Jolie pour être auditionnés. Un troisième a été placé en garde à vue pour outrage, rébellion et jets de projectiles en direction des policiers.



Il s’agit de trois hommes âgés 21, 20 et 16 ans.