Yvelines. Trois incendiaires de poubelles interpellés à Villepreux

Trois hommes qui mettaient le feu à des poubelles avenue de Guyenne à Villepreux (Yvelines) ont été interpellés ce samedi matin vers 4h30.



Les incendiaires ont été repérés par une femme, témoin des faits qui a appelé immédiatement police secours via le 17. Elle a pu fournir un signalement précis des suspects qui ont pris la fuite vers l’avenue du Mali.



Ces précieuses informations ont permis aux forces de l’ordre se retrouver sans tarder les trois hommes qui ont été interpellés.



Les mis en cause âgés de 17 et 19 ans ont été placés en garde à vue pour dégradation de biens privés par moyen incendiaire en réunion.