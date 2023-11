Yvelines. Trois hommes arrêtés pour une tentative de vol dans un bar de Houilles

Trois hommes âgés entre 16 et 29 ans ont été arrêtés par les forces de l’ordre ce mardi 31 octobre dans les Yvelines pour tentative de vol en réunion avec arme.



Dans la soirée, vers 22 heures, un client d’un bar de Houilles (rue Gambetta) a contacté le 17 déclarant avoir été victime d’une tentative de vol avec arme. Il a indiqué que trois inconnus ont tenté de lui dérober ce qu’il avait dans la poche arrière de son pantalon en découpant celle-ci avec un couteau.



La victime, âgée de 22 ans, a précisé que les auteurs étaient toujours sur place. Des patrouilles de la BAC (brigade anti-criminalité) se sont rendus sur les lieux et les ont interpellés. Sur l’un des mis en cause, les policiers ont retrouvé un couteau.



Les trois hommes ont été placés en garde à vue.