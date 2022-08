Yvelines. Trois faux policiers se mettent en scène dans des vidéos à Vélizy-Villacoublay

Les policiers se sont alors lancés à la poursuite du véhicule qui a été rapidement rattrapé et intercepté. Lors des vérifications, les fonctionnaires ont remarqué à l’intérieur de la Mégane la présence suspecte d’un gyrophare bleu et deux brassards police.



Sans réponse des trois occupants, les policiers ont poussé leurs investigations. C’est ainsi qu’en vérifiant le contenu de leurs téléphones portables ils ont découvert plusieurs vidéos les mettant en scène en train de contrôler des automobilistes.



Le gyrophare et les brassards ont été saisis pour les besoins de l’enquête et les trois usurpateurs ont été placés en garde à vue.