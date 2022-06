Yvelines. Trois cambrioleurs en culotte courte interpellés dans un restaurant à Viroflay

Un équipage est arrivé rapidement sur les lieux et a remarqué la présence de dégradations au niveau de la porte d’entrée. Les forces de l’ordre ont pénétré dans l’établissement et ont interpellé trois adolescents de 12, 13 et 14 ans qui se trouvaient au premier étage.



Le trio a été emmené au commissariat pour vol par effraction en réunion.