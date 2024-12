Yvelines. Trois cambrioleurs d’un pavillon à Sartrouville en garde à vue le jour de Noël

Trois individus ont été interpellés hier mercredi, jour de Noël, à Sartrouville (Yvelines). Vers 14h30, l’alarme intrusion s’est déclenchée dans un pavillon de la rue Léon-Fontaine.



La société de télésurveillance a immédiatement contacté via le 17, le centre d’information et de commandement de la police, qui a dépêché sur les lieux une patrouille de la brigade anticriminalité (BAC).



Les recherches ont rapidement abouti à l’interpellation de trois cambrioleurs âgés de 17. 27 et 31 ans. Le trio a été placé en garde à vue pour vol par effraction.