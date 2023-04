Yvelines. Trois adolescentes tentent de briser la vitrine d’une pharmacie à Mantes-la-Ville

Une patrouille du commissariat de Mantes-la-Jolie est arrivée sur place rapidement et a surpris les trois jeunes femmes qui s’affairaient à briser la vitrine. Elles ont été interpellées sans opposer de résistance pour tentative de vol par effraction.



Âgées de 14, 16 et 17 ans, elles ont été placées en garde à vue le temps de leur audition et de quelques autres vérifications.