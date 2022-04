Yvelines. Tirs de mortiers et jets de projectiles sur des policiers dans l'agglomération mantaise

La soirée d'hier, dimanche, a été marquée par des violences urbaines dans l'agglomération mantaise (Yvelines). Une fois de plus ce sont les forces de l'ordre qui ont été visées par des groupes de belligérants armés de mortiers d'artifices.



A Mantes-la-Jolie, vers 21 heures, des policiers de passage rue des Garennes; dans la zone de sécurité prioritaire, ont été la cible de tris de mortiers par un groupe d'une vingtaine d'individus hostiles. Les fonctionnaires, qui n'pont pas été touchés, ont riposté avec leur armement collectif (grenades lacrymogène et balles de défense). Les assaillants ont finalement pris la fuite et le secteur a retrouvé son calme. « Pas de blessé et pas de dégât à déplorer », indique-t-on du côté de la police.



Un peu plus tard, peu avant 22h30, à Mantes-la-Ville cette fois, un équipage de la compagnie départementale d'intervention (CDI) a essuyé des jets de pierres et autres projectiles, rue des Merisiers, par un groupe d'une dizaine de jeunes qui cherchaient à en découdre. Là encore, les policiers ont fait usage de leur armement collectif pour disperser les assaillants.