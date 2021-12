Yvelines. Tirs de mortiers contre le commissariat de police des Mureaux, les auteurs en fuite

Le commissariat de police des Mureaux, rue Jean-Rommeis, a essuyé des tirs de mortiers dans la soirée d’hier, samedi, vers 21 heures. Trois mortiers ont impacté la porte principale sans faire de dégât ni de blessé. Les auteurs ont pris immédiatement la fuite et n’ont pas été interpellés.



Plus hot, dans l’après-midi, un véhicule de la police municipale de Meulan-en-Yvelines, en patrouille rue de la Ferme du Paradis dans le quartier du même nom, à été visé par un jet de projectiles. Le rétroviseur a été endommagé. Pas de blessé.



Le ou les auteurs, non identifiés, sont parvenus à s’enfuir sans être inquiétés.