Yvelines. Tentatives de cambriolage à Sartrouville : deux suspects dans le collimateur de riverains

À Sartrouville (Yvelines), la vigilance de riverains a permis à la police d'interpeller les auteurs de plusieurs tentatives de cambriolages qui sévissaient cette nuit de dimanche à lundi dans le secteur de la rue du Montoir.



Peu avant 3 h 30, le standard de police secours avait reçu des appels de Sartrouvillois signalant des tentatives de vol par effraction.



La brigade anticriminalité (BAC) a décidé de mettre en place une discrète surveillance dans le secteur concerné, plus particulièrement au niveau de la rue du Montoir. C'est ainsi que les policiers en civil ont repéré deux hommes dont l'un a pris la fuite en les apercevant. Le second a été interpellé sans opposer la moindre résistance.



Celui en fuite a été appréhendé à son tour, un peu plus tard, à la faveur d'un nouvel appel au « 17 » concernant une tentative de vol par effraction.



Les deux suspects, âgés de 24 et 19 ans, ont été placés en garde à vue pour tentative de cambriolage.