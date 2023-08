Yvelines. Soupçonné d'une tentative de cambriolage, il est intercepté à la sortie de l'immeuble à Versailles

Un homme suspecté d'une tentative de vol par effraction a été interpellé ce mercredi matin peu avant 5h30, rue des Réservoirs à Versailles (Yvelines). Le suspect a été remarqué par une voisine alors qu'il tentait de pénétrer dans l'appartement situé en face du sien. L'individu avait pris soin de frapper à la porte afin de s'assurer, probablement, qu'il n'y avait personne à l'intérieur.



Contacté via le 17, le centre d'information et de commandement de la DDSP (direction départementale de la sécurité publique) a dépêché sur place un équipage de police secours, lequel a intercepté le mis en cause à la sortie de l'immeuble grâce au signalement fourni par le témoin.