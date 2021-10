Yvelines. Soupçonné d’un vol à l’étalage, il est neutralisé par le gérant, à Montigny-le-Bretonneux

Soupçonné d’une tentative de vol à main armée, un homme de 19 ans a été placé en garde à vue, hier samedi en début d’après-midi. Le mis en cause, particulièrement virulent, a été maîtrisé par le gérant d’un magasin side la place André-Malraux à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) qui le soupçonnait d’un vol à l’étalage.



Le commerçant, âgé de 40 ans, ayant remarqué que le jeune homme portait une arme à feu, a fait appel à la police municipale. L’arme était factice.



C’est finalement le groupe de sécurité de proximité (GSP) qui a pris en charge le suspect. Ce dernier a été placé en garde à vue non seulement pour tentative de vol avec arme mais aussi pour outrage et rébellion sur personne dépositaire de l’autorité publique.