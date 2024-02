Yvelines. Souffrant de problèmes psychiatriques, il tente de poignader sa mère à Sartrouville

Un homme de 32 ans a été maîtrisé par les policiers samedi à Sartrouville (Yvelines), après avoir tenté de poignarder sa mère.



Les faits on eu lieu dans l’après midi dans un appartement de la rue Fernand-Léger. La victime a contacté police secours vers 16 heures pour signaler que son fils, souffrant de problèmes psychiatriques, venait d’essayer de la frapper avec un couteau. L’auteur s’est ensuite enfermé dans sa chambre tandis que sa mère quittait l’appartement pour se mettre en sécurité en attendant l’arrivée de la police.



Les forces de l’ordre ont interpellé le mis en cause qui n’a opposé aucune résistance. L’arme blanche a été découverte cachée sous le matelas.



Les sapeurs-pompiers sont intervenus et ont pris en charge le trentenaire. Une procédure a été ouverte pour menaces avec arme.